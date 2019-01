Detaily z nálezu dítěte: Cvalík byl v babyboxu nacpaný, už má jméno

Rok a čtvrt staré miminko bylo v pátek hodinu před půlnocí nalezeno v babyboxu v Pelhřimově. Vážilo 9,5 kilogramu. Podle lékařů je chlapeček starý 15-16 měsíců. "Odhadlo se to nejen podle jeho vzrůstu, ale také podle toho, že děťátko má šest zoubků," sdělil Hess.

Malý cvalík prý zvládl celou situaci výborně. "Viděl jsem záběry z kamery a musím říct, že to zvládl dobře. I když tam byl chudák nacpaný," nechal se slyšet Hess. Podle Hesse je vysoce pravděpodobné, že chlapeček poputuje do rodiny. S největší pravděpodobností bude svěřen do péče páru, který čeká na osvojení dítěte.

První přírůstek pelhřimovského babyboxu dostal jméno Karel Spěváček. Zakladatel babyboxů Ludvík Hess ho pojmenoval po svém známém automechanikovi. Batole Karel už zvládá dokonce i své první krůčky. Je to 181. dítě, které pomohly babyboxy zachránit.

Děťátko bylo po nálezu umístěno na dětské oddělení. "Mám zprávu od pana primáře, že chlapečkův stav se výrazně zlepšil," podělil se o dobrou zprávu Hess. "Mám z toho obrovskou radost! Karlík se má čile k světu," doplnil. Chlapeček byl mírně podchlazený, nicméně díky rychlé péči lékařů se nyní skoro desetikilový kluk těší dobrému zdraví.

Po jeho biologických rodičích se pátrat nebude. "Podstata babyboxů je, že jsou anonymní. Jelikož se matka nedopustila trestného činu opuštění dítěte, zůstane nám i dítěti neznámá,“ vysvětlil Hess.





