Cyklisté napadli strážkyni CHKO Křivoklátsko! Policie po nich pátrá

U potoka Vůznice u obce Nižbor na Berounsku si strážkyně přírody všimla dvou cyklistů. Ti jeli na kole přesto, že je to tam zakázáno a upozorňují na to i varovné tabule.

Když strážkyně dvojici upozornila, muž se ženou na kole jí začali vulgárně nadávat. Nakonec ji měli podle policie fyzicky napadnout. Při potyčce stačila strážkyně dvojici vyfotit a nakonec vše oznámit.



Policistům se zatím dvojici nepodařilo najít, a tak žádá veřejnost o pomoc. Pokud je někdo pozná, ať se ozve na linku 158.

Do Národní přírodní rezervace Vůznice je zakázán vstup kolem potoka, vyskytuje se tam velké množství chráněných rostlin a živočichů, jako je výr nebo mnoho druhů netopýrů. Chráněný je tam i les, u něhož ochranáři usilují o co nejmenší zásahy do přirozeného vývoje.