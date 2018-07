D1 na Prahu se zastavila! Dálnici uzavřela hromadná nehoda

Kvůli dopravní nehodě na 103. kilometru je zcela uzavřena dálnice D1 ve směru na Prahu. Policie dopravu odklání na Havlíčkův Brod. Řidiči by měli počítat s dlouhým zdržením, za nehodou se okamžitě vytvořila dlouhá kolona.

V pondělí ráno výrazně zkomplikovala provoz na dálnici D1 hromadná nehoda hned čtyřech těžkých nákladních vozidel a jednoho osobního. Tísňová linka přijala hlášení o nehodě krátce po půl šesté ráno, na místo okamžitě vyrazily jednotky Integrovaného záchranného systému.

Na 103. kilometru ve směru na Prahu havarovalo podle policejního informačního systému celkem pět aut. Srazila se čtyři nákladní a jedno osobní auto.

Policie dálnici zcela uzavřela a odklání dopravu na 1121 kilometru na Havlíčkův Brod. Uzavírka by podle prvních odhadů měla trvat nejméně do osmi hodin, je ale pravděpodobné, že se odstraňování následků nehody a vyšetřování protáhne i do dopoledne.

Nehoda se naštěstí obešla bez vážnějších zranění. Auta se srazila v zúžení, kolona po sedmé hodině měla přes pět kilometrů.