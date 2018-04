Rodiče dali miminko bez říhnutí spát. Tak děsivé následky nečekali

Tragédií málem skončilo zdánlivě nevinné opomenutí slovenských rodičů. Novorozenci po kojení nedali odkrknout a rovnou ho položili do postýlky spát. Po chvíli se rozezněla chůvička a otec zjistil, že miminko nedýchá. Naštěstí se ho podařilo oživit. Rodiče tvrdí, že se řídili radami laktační poradkyně.

Slovenští rodiče prožívali po narození prvního potomka nepopsatelný pocit štěstí. Radost ještě umocňovala atmosféra Vánoc, na první svátek se ale změnila na nečekané drama. Matka dala dítě po kojení do postýlky a věnovala se zbytku rodiny, píše portál tvnoviny.sk.

Na radu laktační specialistky nedali miminko odříhnout, jak doporučuje většina knih o péči o dítě i předchozí generace. Když začal pípat monitor dechu, který byl naštěstí připojen k postýlce, rodiče se zděsili a okamžitě běželi svého syna zachránit.

"Vůbec nereagoval, ani když jsem ho jemně štípal nebo s ním kýval. Bylo to, jako bych choval panenku. Zdál se mi modrý, bylo to opravdu nepříjemné," popsal otec. Když vzal dítě do náručí a poklepal ho po zádíčkách, vyzvracelo trochu mléka a začalo dýchat.

I přesto vzali rodiče miminko do nemocnice, testy ale potvrdily, že je vše v pořádku. "Lékařka nám vynadala, jak je možné, že jsme nedali dítě odkrknout," doplnila matka. Jenže ta právě jako prvorodička nechtěla nechat nic náhodě, a tak si zavolala laktační poradkyni. Ta jí tvrdila, že dítě si říhnout nemusí.

"Odkrknout v podstatě nepotřebuje. Pokud se nenadýchá vzduchu, tak vůbec odkrknout nemusí. Nemusíte to ale dělat automaticky, dítě samo ví, kdy to potřebuje a kdy ne. A pokud ho dáte spát a ono usne, nebuďte ho," uvedla na nahrávce zveřejněné v magazínu Reflex specialistka.

Rodiče možná rizika vůbec neznali. "Byli jsme velice zaskočení. Kdybychom neměli monitor dechu, nemusel už se syn probudit," vyčítá matka. I lékařská zpráva potvrdila, že se děťátko delší dobu nenadechlo, nebylo to ale tím, že by něco vdechlo do plic.

"Čistě fyzikálními zákony je jasné, že když si dítě neodkrkne a potřebuje, může mlíčko vdechnout a pak vyzvracet. Odkrknout si nemusí, ale musíme mu dát možnost to udělat, kdyby chtělo," sdělila lékařka Elena Prokopová. Podle poradkyně pro kojení ale není možné předcházet odkrknutím zvracení.

