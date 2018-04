Dallas se poprvé vysílal před 40 lety. Jak vypadají herci dnes?

Padouch Džejár, hodný Bobby, jeho žena Pamela, Miss Ellie, Sue Ellen. Seriál Dallas si pamatuje asi každý, kdo v devadesátých letech prošel kolem televize. A i když se to možná nezdá, úplně první epizoda se vysílala před přesně 40 lety - 2. dubna 1978.

Ságu rodu Ewingů viděly po celém světě nezměrné zástupy diváků, ty české nevyjímaje. A představitelům hlavních postav přinesly jejich role celosvětovou slávu.

reklama

I když třeba pro Larryho Hagmana byl Džejár částečně i prokletím, protože řada diváků ho už měla zkrátka navždy spojeného s nelítostným a zákeřným ropným magnátem z Texasu.

Jiným Dallas naopak pomohl - to je případ třeba Sashy Mitchella, který v seriálu ztvárnil nemanželského syna Džejára Jamese Beaumonta a později zazářil v komediální klasice Krok za krokem jako Cody. V tomto seriálu si mimochodem opět zahrál s předtavitelem Bobbyho, Patrickem Duffym.





Dallas byl odrazovým můstkem i pro Sheree J. Wilsonovou. Ta do seriálu naskočila v polovině 80. let a vydržela až do konce v roce 1991. Diváci si ji ovšem spíš pamatují jako Alex Cahillovou z Walker, Texas Ranger.

Pokud vás zajímá, jak herci z kultovního seriálu Dallas vypadají dnes, projděte si fotogalerie.

Připomeňte si úvodní znělku: