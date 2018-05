Dálnici D1 kvůli bourání mostů o víkendu úplně zavřou. OBJÍŽĎKY

Úplná uzavírka dálnice D1 proběhne mezi 66. až 90. kilometrem ve směru na Brno a mezi 90. až 75. kilometrem ve směru na Prahu v noci ze soboty 12. 5. na neděli 13. 5. Demolovat se budou dva šířkově nevyhovující nadjezdy na 87. kilometru u Jiřic a na 90. kilometru u Hněvkovic. Nových nadjezdů se řidiči dočkají v listopadu letošního roku.

reklama

K bourání dálničních nadjezdů dojde v úseku, kde ještě nebyla zahájena modernizace. "Důvodem je, že na úseku mezi Koberovicemi a Humpolcem se nachází hned čtyři nadjezdy, které není možné zbourat zároveň, neboť by byla zásadním způsobem omezena prostupnost území ležícího podél dálnice D1. Zbývající dva nadjezdy budou opraveny v příštím roce," vysvětlil mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.

Pro auta nad 12 tun bude dálnice obousměrně uzavřena od sobotních 17 do nedělních 11 hodin, a to už od sjezdu 21 u Mirošovic po sjezd 90 u Humpolce. Pro osobní auta bude zavřen úsek od Lokte po Humpolec, a to od sobotní 19. do nedělní 9. hodiny.

Objízdné trasy:

Pro vozidla do 12 tun ve směru na Brno:

MÚK Loket (EXIT 66) – silnice II/150 (Loket, Křivsoudov, Čechtice) – silnice II/112 (Čechtice, Košetice, Křelovice) – silnice II/129 (Křelovice, Želiv, Humpolec) – MÚK Humpolec (EXIT 90)

Pro vozidla do 12 tun ve směru na Prahu:

MÚK Humpolec (EXIT 90) – silnice I/34 (Humpolec) – místní komunikace v ul. Zahradní (Humpolec) – silnice III/12935 (Jiřice) – silnice II/130 (Koberovice, Hojanovice) – silnice II/150 (Hněvkovice, Loket) – MÚK Loket (EXIT 66)

Pro vozidla nad 12 tun obousměrně

MÚK Mirošovice (EXIT 21) – silnice I/3 (Olbramovice, Miličín) – dálnice D3 – silnice I/19 (Chýnov, Dolní Hořice, Obrataň, Kámen, Čížkov, Pelhřimov) – MÚK Humpolec (EXIT 90)

Až do pondělí pak musejí řidiči počítat s omezením, v místech bourání mostů bude doprava vedena pouze jedním jízdním pruhem. "Všem řidičům nabízíme k využití před jízdou stránky www.dopravniinfo.cz, kde jsou nonstop dostupné aktuální dopravní informace," doporučil Rýdl.