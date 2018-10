Další dítě v ohrožení! Kristýně sdělil doktor smutnou zprávu

"Je to úžasné mít konečně vysněné dítě doma. Byly to strašné nervy, jsme rádi, že už je porod za námi," popsala Kristýna s tím, že je Honzovi vděčná, že s ní v porodnici byl. "Jsme ale ráda, že mi do toho nezasahoval," svěřila se. "Pořád mě vyháněla, říkala mi, ať na ni nesahám a nechám ji být," smál se Honza.

První týdny po porodu prý byly hodně hektické. "Nejdřív jsme spali odděleně od tatínka, pak nás vzal k sobě," vzpomínala Kristýna, pro kterou je Eliáš vytoužené dítě. Přiznala, že dokonce uvažovali o adopci. "Adopce byla až poslední možnost, ještě jsme měli v plánu umělé oplodnění. Jsme rádi, že jsme to nemuseli podstoupit, že to vyšlo úplně spontánně," řekla.

Umělé oplodnění předtím podstoupila dvakrát, pokaždé neúspěšně. Pokud budou chtít mít další dítě, podle doktora ho bude muset absolvovat znovu. "Doktor říkal, že to bude komplikovanější, že to půjde jedině uměle. Ale necháme to na přírodě, když se to podaří, tak bude ještě jedno," popsala Kristýna.

