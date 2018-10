Další katastrofa ve Španělsku! Srazily se nad ním dvě bouře!

Už od čtvrtka tuto oblast sužují masivní přívalové deště, krupobití a záplavy. Nejvyšší stupeň výstrahy platí pro východní provincie Castellón, Tarragona a Teruel, nižší stupeň ohrožení pak pro provincie Alicant, Valencia a Baleárské ostrovy, které se teprve vzpamatovávají z pohromy způsobené bouří Leslie.

#TemporalPluges : carrers de la Vall d'Uix (la Plana Baixa, Castell) convertits en autntics rius, localitat on en les ltimes hores s'han registrat 108'2mm (font: meteoclimatic). pic.twitter.com/BxCFh8wG11 — AVAMET PREDICCI (@avametpred) October 18, 2018

Hasiči vyjížděli ke stovkám případů - od odstraňování spadlých stromů po vyprošťování lidí ze zatopených domů a aut. Bouře se zatím naštěstí obešla bez obětí. Po katastrofě na Mallorce jsou ulice liduprázdné a některé provincie zavřely školy.

Nejhorší dopad měla bouře na dopravu - některé rušné silnice jsou zcela zaplavené a došlo k omezení železniční a letecké dopravy.

Podle španělské meteorologické agentury se jedná o nejhorší bouři a největší pokles teploty za posledních deset let. Příčinou je podle meteorologů právě spojení dvou bouří. Bouře by měla trvat až do neděle, už od soboty by ale měla slábnout.

O tom, že se počasí ve Španělsku zbláznilo, svědčí i sněhové srážky na jihu území.