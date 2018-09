Další místa zamořila kyselina sírová. Policie prosí o pomoc

Policisté našli další místa, na která dosud neznámý pachatel vylil kyselinu sírovou. Zřejmě jde o stejného člověka, který v pondělí v noci vyklopil 2 barely s kyselinou na silnici u obce Odolena Voda nedaleko Prahy. Podle policie se chtěl tímto způsobem nebezpečných látek zbavit. Náklady na likvidaci zamořené zeminy jdou do milionů korun.

Některé polní cesty v okolí obce Odolena Voda připomínají spíš chemickou laboratoř. Ve vzduchu je cítit štiplavý zápach a po zemi se vinou černé čáry. Neznámý pachatel se tu v noci z neděle na pondělí zřejmě zbavoval chemikálií. Při manipulaci ale dva sudy vyklopil a žíravina se rozlila na silnici a do pole. Policisté teď našli další zamořená místa.

Další dva barely s nebezpečnou žíravinou našla policie včera odpoledne tady nedaleko obce Drásty, tedy čtyři kilometry od prvního místa nálezu.

Stopy na polních cestách naznačují, že látky pachatel rozléval z jedoucího auta. Vyšetřovatelé hledají další místa, účet za likvidaci nebezpečných látek ale pomalu roste. "Kdyby ta dotyčná osoba to odvezla na řádné místo k likvidaci, tak by za to zaplatil částku v řádech statisíců, sto, dvě stě, tři sta tisíc. Kdežto ten havarijní stav, ty škody tam určitě přesáhnou jeden milion korun," řekl Vojtěch Musil ze společnosti Dekonta.

Po chemikovi, kterému teď hrozí až pětileté vězení, se ale slehla zem a policie po něm zatím bezvýsledně pátrá. O pomoc teď prosí veřejnost. "Žádáme veřejnost o pomoc, a to zejména řidiče osobních a nákladních vozidel, kteří mají nainstalované kamerové zařízení a pohybovali se v době od neděle 2. září od 21:00 hodin do pondělí 3. září 1:00 hodiny ráno v okolí obcí Klecany, Klíčany, Bášť, Zdiby, Panenské Břežany, Odolena Voda a Vodochody, zda by nám tyto záznamy poskytli," řekla Eva Hašlová, tisková mluvčí policie Praha-Východ.

Podle místních to musel být zřejmě někdo, kdo polní cesty v okolí dobře zná, a věděl, kde může tajně látky vylít.