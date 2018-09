Další nemocní na palubě: Úřady zadržely dvě letadla z Evropy

Dvanáct lidí z celkem dvou letů společnosti American Airlines, kteří včera přistáli na filadelfském letišti, si stěžovalo na příznaky podobné chřipce. Letadla odletěla z Paříže a Mnichova.

"Centrum kontroly a prevence chorob ve spolupráci s filadelfskými úřady vyšetřuje pasažéry ohledně příznaků chřipky a dalších respiračních onemocnění,“ uvedl pro CNN mluvčí Centra kontroly a prevence chorob (CDC).



Podle CNN zatím není jasné, co je příčinou onemocnění. Cestující se potýkali s bolestí v krku a kašlem, žádný z nich však neměl horečku. Na letišti kvůli tomu muselo zůstat celkem dvě stě padesát cestujících včetně posádky, karanténa však vyhlášená nebyla. Nikdo z nich nebyl vážně nemocný a po vyšetření postupně opouštěli letiště. Výsledky vyšetření by se měli dozvědět během dneška.



Jenom den předtím skončilo v karanténě letadlo, které přiletělo do New Yorku z Dubaje. Na palubě bylo devatenáct nemocných a to včetně posádky, trápila je horečka a kašel. Tři pasažéry a sedm členů posádky převezli zdravotníci na vyšetření do okolních nemocnic.