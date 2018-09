Další podezření na západonilskou horečku! Opět na Břeclavsku

Podle vyjádření nemocnice se jedná o muže z Břeclavska ve věku kolem 50 let, který v poslední době nikde v cizině nebyl. Zřejmě se nakazil na jihu Moravy.



“Prvotní výsledky laboratorních testů svědčí pro západonilskou horečku. Ale definitivně by měla být diagnóza potvrzena až koncem následujícího týdne,“ řekl MF DNES ředitel břeclavské nemocnice Jiří Jurník.

Ministerstvo zdravotnictví zatím západonilskou horečku nepotvrdilo, čeká se na výsledky vyšetření.



V břeclavské nemocnici přitom již horečka zabíjela. V srpnu jí podlehla dvaasedmdesátiletá seniorka, která prokazatelně nebyla v inkubační době v zahraničí. Měla ale i další vážné zdravotní problémy.

České ministerstvo přitom o úmrtí ženy informovalo až koncem září. To popudilo některé odborníky i politiky. “Je trapné až skandální, že za Českou republikou to stále není hlášené. Přitom by se to vědět mělo a je povinnost to udělat. Ta první paní umřela už koncem srpna a všechny výsledky byly k dispozici v první polovině září, i konfirmační testy,“ sdělil ještě před zveřejněním pro TN.cz vedoucí Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví Lékařské fakulty Ostravské univerzity Rastislav Maďar.



Západonilskou horečku, kterou přenášejí komáři, léčili čeští lékaři za posledních jedenáct let jen u čtyř pacientů. Tři si ji dovezli ze zahraničí a dokázali se uzdravit.



Od začátku roku se v zemích Evropské unie objevilo více než sedm set případů nákazy, jen v posledním srpnovém týdnu zabila západonilská horečka 24 lidí. Od ledna do konce srpna si vyžádala celkem 63 obětí.