Další postavu v Ordinaci nahradí nová herečka. Uvidíte ji už dnes!

Do Ordinace se vrací staří známí. Po Andreji Martynčákovi, který pořádně pocuchá nervy rodině Suchých, zamává staronová postava také životem Mázlových. Po letech diváci uvidí Čestmírovu dceru Naďu.

"Zmizela Do New Yorku, je to modelka a vrací se nečekaně po mnoha letech. Ale kdo ví, jestli tam zůstane," popsala ve Snídani s Novou představitelka Nadi Petra Bučková. Ta přebírá roli po jiné herečce a prozradila, co se stalo s tou původní - Kateřinou Pospíšilovou. "Původní herečka žije v Londýně a věnuje se dráze skutečné modelky. Nemohla by dojíždět na natáčení v pět ráno," řekla Bučková.

Naďa je prý v jejím podání holka, která něco zažila. Před deseti lety byla mladší a plná ideálů, prošla New Yorkem, zažila různé věci. Teď se vrací a nejenže nemá práci, ale dokonce se rozešla. "Dokážete si představit, jaké to je se ve věku 30+ vrátit k mamince nebo k tatínkovi," popsala. Navíc byt Mázlových není moc velký a poskládat v něm tolik lidí nebude vůbec jednoduché.

K nelibosti jejího seriálového táty si Naďa padne do oka s Karlem Rytířem, Mázlovým velký sokem. Právě Rytíře si Naďa při cestě do Kamenice stopne. Natáčení jedné z prvních scén prý ale bylo hodně náročné. "Byla mi zima, mrznul mi zadek," smála se při vzpomínce na stopování herečka.

Jestli ale nezávazný flirt přeroste v něco většího, nechtěli herci prozradit. "Nevíme, jestli se dají dohromady. Nějakým bizarním způsobem se poznali a myslím, že je to dobrý nápad scénáristů, protože já s Mázlem máme velký konflikt. A zrovna že tenhle Čestmírův neoblíbenec toká kolem jeho dcery, není úplně ideální stav. Ale pro příběh to ideální stav je," myslí si představitel rytíře Miroslav Etzler.

Podle něj každý nový herec seriál okoření. "Diváci se určitě mají na co těšit, přijdou zvraty a nové napínavé situace. Petra je temperamentní divoch, takže nás čekají velké, divoké záležitosti," slíbil Etzler.

Ordinaci v růžové zahradě 2 můžete sledovat každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově. Předchozí dva díly si můžete pustit zdarma na Nova Plus, všechny jsou ke zhlédnutí na VOYO.