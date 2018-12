Další problém České pošty, pokuty přišly úplně jiným lidem

Pošta omylem doručila některým řidičům výzvu k zaplacení pokuty určenou pro někoho jiného. Ti si tak mohli přečíst adresu, datum narození i to, kolik má dotyčný zaplatit. Za záměnu pošta zaplatila pokutu.

Za záměnu pokut uložil Úřad pro ochranu osobních údajů České poště pokutu 250 tisíc korun. Pošta odeslala na nesprávné adresy pokuty dvou a půl tisíce řidičů, kteří v Praze spáchali přestupek.

Pošta dostává od pražského magistrátu výzvy k zaplacení pokut, které vkládá do obálek a tiskne na ně adresy.

Podle mluvčího české pošty se pochybení stalo při tisku adres, kdy na obálku byla natištěna adresa dalšího příjemce v seznamu. Podle vedení společnosti by se taková chyba už neměla opakovat, protože nyní linka načte čárový kód zásilky a spáruje ho s kódem adresy, čímž by se záměně mělo do budoucna předejít.

Po odhalení pochybení u pokut úředníci pražského magistrátu vyzvali ty, kteří obálky dostali do schránek a nepatří jim, aby nesprávně doručené výzvy roztrhali a sankce neplatili. Po čase pak správní adresáti nové výzvy dostali, tentokrát už správné. Pošta vinu uznala a pokutu už podle mluvčího zaplatila.