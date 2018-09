Polovinu lidí v práci brzy nahradí roboti. Které profese zaniknou?

Stroj versus člověk? Dnes zatím na trhu práce vítězí lidé, za čtyřicet let by se situace však mohla zcela změnit. Podle maďarské společnosti Green Fox Academy, která vychází ze studie britských vědců, zanikne více než 45 procent profesí. V České republice může zaniknout až 53 procent pracovních míst.

Do roku 2029 by v České republice mělo ubýt statisíce pracovních míst. Ty, které zůstanou, čeká razantní změna náplně. "Výrazně se také změní kariérní dráha. Díky rychlému vývoji budou lidé častěji procházet rekvalifikacemi. Během kariéry to bude třikrát až pětkrát,“ řekla provozní ředitelka Green Fox Academy Barbora Wachtlová.



Podle ní poroste tlak na využívání technologií, lidé se je budou muset naučit používat. V budoucnu se v práci bez základů programování neobejdou. Odborníci na informační technologie se tak nemusí o svou pozici obávat. Stejně tak jako lidé, kteří v povolání využívají kreativitu, lidský přístup a jsou schopní reagovat na neočekávané situace.



Ohrožené jsou hlavně pozice, v níž se opakují ve velké míře stejné úkony, jsou stereotypní a vyžadují jasně definované chování. Pro masové využívání robotů také hovoří dlouhodobá neschopnost podniků obsadit volná místa. V srpnu bylo podle Českého statistického úřadu v České republice více než 313 volných míst, práci si hledalo 230 tisíc lidí.