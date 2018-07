Další rána pro klienty H-Systemu! Za domky mají doplatit nájem

Obyvatelé domků v Horoměřicích, které stavěl zkrachovalý H-System, už za byty v podstatě zaplatili dvakrát, nejprve zálohu zkrachovalé společnosti a pak museli byty za další vlastní peníze dostavět. Teď mají o byty přijít a ještě platit znovu.

Konkurzní správce Josef Monsport potvrdil pro Hospodářské noviny, že po lidech, kteří v domech žijí, bude požadovat nájemné za poslední tři roky.

"Není to moje libovůle. Podle zákona to musím udělat," řekl Monsport Hospodářským novinám. Další postup chce projednat s věřitelským výborem H-Systemu. Pokud by museli doplácet 15 tisíc za každý měsíc, bylo by to za tři roky více než půl milionu!

Nárok konkurzního správce v minulosti zamítly soudy nižší instance. Překvapivě se ale Monsporta zastal Nejvyšší soud. Podle soudce Zdeňka Krčmáře šlo o "nejlepší z nejhorších variant". Obyvatelé domků v Horoměřicích, které dostavělo Stavební družstvo Svatopluk, dostali 30 dní na opuštění domků.

Shodli se ovšem, že domy neopustí. Hodlají se obrátit na Ústavní soud, který by rozhodnutí Nejvyššího soudu ještě mohl zvrátit.

Monsport argumentuje tím, že většina podvedených klientů H-Systemu nedostala nic a z prodeje domků, které Stavební družstvo Svatopluk po domluvě s Monsportovým předchůdcem dostavělo, by byli věřitelé uspokojeni rovným dílem.

