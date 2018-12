Další rána pro ostravské letiště: ČSA zrušily linku do Prahy

Mošnov je druhé největší letiště v Česku, natrefit tady na pasažéra je ale problém. Cestující chybí a bude jich zřejmě ještě méně. Spojení Praha Ostrava bude už jen po dálnici nebo kolejích.

"Rozhodnutí soukromého vlastníka ukončit provoz je plně v jeho kompetenci. Nicméně načasování a způsob ukončení linky vyvolává oprávněně otázky nejen u cestujících," reagoval náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro dopravu a chytrý region Jakub Unucka.

Za posledních deset let se do letiště investovalo na tři miliardy. Výsledkem ale nejsou žádní noví cestující. Šance na obnovení spojení však existuje. Lidé si ale počkají. "Zahájení provozu nové pravidelné linky není možné dříve, než za několik měsíců, to není vůči podnikatelům, obyvatelům i návštěvníkům našeho kraje férové," vysvětlil náměstek.

Nepomohla ani železnice přímo na letiště, která přišla na 900 milionů. Spoj využívají spíše zaměstnanci letiště než cestující. "Na letišti bohatli všichni kromě letiště samotného. Investice nám nepřinesly ani jednoho cestujícího," řekl ředitel letiště Jaromír Radkovský.