Další rána pro rodiče zesnulého Alfieho! Jaká hyena to udělala?

Alfie přirostl k srdci davu lidí po celém světě. Jen ve Velké Británii získali jeho rodiče podporu tisíců příznivců, kteří si začali říkat Alfieho armáda (Alfie's Army). Právě oni také založili pomníček pod korunou památného stromu nedaleko nemocnice, píše portál Daily Mail.

Lidé ke kmeni v Liverpoolu kladli různé vzkazy, hračky i květiny, zapalovali svíčky v lucernách a kalíšcích. Jenže pak začali plyšáci od pomníčku ubývat. A administrátor stránky Alfieho armáda potvrdil to, co si fanoušci mysleli - někdo hračky krade.

Pro rodiče malého Alfieho to musí být další rána poté, co ztratili svého syna kvůli soudnímu rozhodnutí. O jeho život bojovali dlouhé měsíce, protože nesouhlasili s názorem lékařů, že by měl být chlapec odpojen od přístrojů, protože už mu není pomoci.

Alfie vydržel bez přístrojů několik hodin, než mu lékaři poskytli kyslík a výživu. Po čtyřech dnech na konci dubna zemřel. Tento týden se konal jeho pohřeb, který byl jen pro chlapcovi nejbližší. Kolona aut, kterou vedla limuzína, v níž byla i jeho rakev, ale projela kolem stadionu Evertonu, kde čekaly stovky lidí.

Ve Velké Británii platí zákon, který upřednostňuje práva pacienta před názorem rodiny. Proto pokud lékaři rozhodnou, že nejlepší pro nemocného bude odpojení od přístrojů, soud jim dá většinou za pravdu i přesto, že s tím rodiče nesouhlasí.