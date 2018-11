Další rozkol uvnitř ČSSD kvůli Babišovi. Rozhodne se dnes

ČSSD je stále rozdělena na dva tábory. V poslaneckém klubu převládá názor v kabinetu premiéra Andreje Babiše zůstat, zatím co mezi členy předsednictva strany převládá názor z koalice s hnutím ANO odejít, tvrdí dnešní Právo. Podle slov poslance Ondřeje Veselého je také ve hře varianta, že se jednání Poslanecké sněmovny o nedůvěře přeruší. Sociální demokraté by tak získali více času na jednání.

"Je to velmi složité. Cokoliv uděláme, je špatně. Problém není náš, ale odnášíme ho nejvíc. Pokud uděláme chybné rozhodnutí, bude to mít fatální dopady na Českou republiku," řekl deníku Právu poslanec a předseda královéhradecké ČSSD Jan Birke. Dle jeho slov by naopak obchod sociálních demokratů z vlády situaci okolo kauzy Čapí hnízdo ještě zhoršil.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová považuje za nejlepší řešení výměnu premiéra. K odchodu z vlády veřejně vyzval Andreje Babiše i místopředseda strany Martin Netolický. Pokračování současné vlády, ale bez Babiše, by rád viděl i předseda ČSSD Jan Hamáček a ústečtí sociální demokraté tímto krokem podmiňují setrvání ČSSD ve vládě. Šéf hnutí ANO to ale odmítá.

Zimola a Hašek pro setrvání ve vládě

Včera vyzvala vedení ČSSD k podpoře vlády i Platforma Zachraňme sociální demokracii, za kterou stojí bývalí místopředsedové strany Jiří Zimola a Michal Hašek. Sociální demokracie podle platformy úspěšně v kabinetu prosazuje levicový program. Platforma dále vyzvala vedení strany a poslanecký klub ČSSD, aby se nenechali zatáhnout do nezodpovědného pokusu o vyvolání vládní krize.

Senátoři ČSSD: Účast Babiše ve vládě je nepřijatelná

V minulém týdnu podpořili senátoři za Sociální demokracii stanovisko horní komory vyzývající premiéra k rezignaci. „Senát Parlamentu ČR považuje účast Andreje Babiše ve vládě ČR do konce vyšetřování podezření z dotačního podvodu ve věci společnosti Čapí hnízdo za nepřijatelnou,“ stojí v usnesení. Pro hlasovali senátoři ČSSD Ivo Bárek, Jiří Dienstbier, Jaroslav Malý, Milan Štěch, Pavel Štohl, Emilie Třísková a Petr Vícha.