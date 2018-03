Další scéna v Ústí: Běž pryč, nebo ti dám přes držku, řekl ženě primář

První video z Ústecké nemocnice vyvolalo silné reakce na sociálních sítích. Lékař zavolal policii na matku, která chtěla zůstat u svého syna na jednotce intenzivní péče. Tímto incidentem ale problémy neskončily.

reklama

Matka se bála od syna odejít, protože mu bylo několikrát podáno sušené kojenecké mléko, i když je chlapeček plně kojený a matka si podání sušeného mléka nepřála. Má pít její mléko z láhve.

"Protože se už ale chtěla vysprchovat a najíst, což celé dva dny nemohla, pověřila kamarádku Langovou, aby ji zastoupila v době její nepřítomnosti. Rodič může podle zákona pověřit osobu blízkou, aby ho zastoupila," řekla Ágnes Němečková, která o případu informovala veřejnost.

"Primář telefonicky slíbil, že tam kamarádku matky pustí, nestalo se ale tak. Ve chvíli, kdy matka JIP opustila, tak primář Langovou atakoval a dost nevybíravým způsobem jí z JIP vykázal. Řekl, že dostane přes držku, pokud neodejde. Na místě znovu zasahovala policie, která řekla, že je to tvrzení proti tvrzení," popsala.

Na pořízeném záznamu je slyšet mužský hlas, který říká: "Vy jste ta, co tady včera natáčela?". Poté muž dodal: "Vypadněte, nebo vám dám přes držku," dodal. Podle svědectví ženy jde právě o primáře nemocnice.

Policie Langové řekla, že může na primáře podat trestní oznámení, ale JIP opustit musela. "Matka se doma otočila na patě a jela zpátky do nemocnice, kde je do dnešní chvíle," popsala Němečková, podle které se k matce nechovají zaměstnanci nemocnice hezky. "Slyší, jak se jí tam sestřičky smějí. Jsou na ni nepříjemný a arogantní," dodala.

Chlapeček má zápal plic, kvůli kterému mu ho matka nemůže kojit. "Ani jí nechtěli půjčit odsávačku mléka, musela ji sehnat sama," popsala Němečková. Po boku svého potomka ale nechtěla být jen z důvodu dohledu nad jeho krmením. "Chtěla zůstat, protože je to pětitýdenní miminko. Miminko v šestinedělí potřebuje fyzický kontakt s matkou. Šlo jí o to, aby mohla vedle něj sedět a chlapeček na ni reagoval. Když ho hladila, stiskl jí prst," popsala.

"Děti v nemocnici mají právo na neustálý kontakt se svými rodiči," píše se na stránkách ministerstva práce a sociálních věcí.



Stanovisko Krajské zdravotní, a. s., k incidentu na jednotce intenzivní a resuscitační péče dětské kliniky

"V sobotu 24. března 2018 se dostavila na jednotku intenzivní a resuscitační péče (JIRP) Dětské kliniky Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., hlídka Policie ČR z důvodu, že došlo k narušování provozu tohoto zdravotnického zařízení ze strany matky na JIRP hospitalizovaného dítěte poté, co se dohoda s matkou o možnostech či podmínkách nepřetržité přítomnosti u dítěte ukázala jako nemožná. Matka dítěte již předtím opakovaně narušila provozní řád JIRP dětské kliniky, kde se léčí nejzávažnější dětští pacienti, proto byla sloužícím lékařem zodpovědným za chod tohoto oddělení, vyzvána k odchodu z JIRP. Protože matka neuposlechla výzvy, lékař povolal Policii ČR. Poté matka zůstala před dveřmi JIRP. Nelze opomenout, že pro popsané chování matky, které vedlo k návštěvě policistů na oddělení, neměla pochopení ani matka jiného dítěte, jež bylo na tomto specializovaném zdravotnickém pracovišti rovněž hospitalizováno, a která postup personálu na JIRP podpořila," řekl Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.



"Lékař se řídil vnitřními předpisy Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., a žádný z právních předpisů nebyl porušen. Zdravotnické zařízení se vždy snaží zajistit společný pokoj pro rodiče a dítě, co nejdříve je to možné. Přímo na oddělení jednotky intenzivní péče však není možné zajistit spaní pro rodiče dítěte. O této skutečnosti byla matka informována. Zdravotnické zařízení má zákonné právo omezit nepřetržitou přítomnost rodičů, pokud by narušila poskytnutí zdravotních služeb, což se v tomto případě stalo," zdůraznil MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.