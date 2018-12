Další stopa k vraždě na pumpě! Policie hledá netypický batoh

Policisté na základě videozáznamu a svědectví stále odkrývají další okolnosti týkající se vraždy čerpadlářky Jany, kterou bez milosti zastřelil pachatel při loupeži na Mělnicku. Kriminalistům se nyní podařilo ustanovit batoh jednoho z pachatelů, i to by mohlo pomoci k identifikaci jednoho z nich.

Byla to tradiční noční směna, na které čerpadlářka sloužila. Během nočních hodin se rozhodla, že otře stojany, otevřela proto bezpečnostní dveře, když se ale vracela, už je nestihla zamknout. Dovnitř vběhli dva lidé, jeden z nich nedal nebohé ženě sebemenší šanci a vypálil smrtelnou ránu.

Poté pachatelé prchli neznámo kam, policie po nich intenzivně pátrá, zatím ale bez úspěchu. Policisté se chytají jakékoliv stopy, která by je k nim mohla dovést, teď by to mohl bát batoh, který se podařilo rozpoznat.

Jedná se o batoh značky Dakine, v kombinaci černé a červené barvy. Na zádech ho měl druhý z pachatelů. Ten, který na první pohled zaujal hlavně svou netypickou chůzí. Policisté doufají, že by někdo mohl vědět, kdo takový batoh nosí.

"S ohledem na skutečnost, že se nejedná o běžný batoh, kriminalisty zajímají informace v souvislosti s výskytem tohoto batohu u osoby pachatele. Jakékoliv informace k tomuto případu jim mohou případní svědci sdělit prostřednictvím linky 158 tísňového volání Policie České republiky," uvedl policejní mluvčí Zdeněk Chalupa.

Po vražedném přepadení se našla nedaleko místa činu kukla, policie prověřuje, jestli patřila jednomu z pachatelů. Jisté ale je, že ani tato stopa je k podezřelým zatím nepřivedla.

S paní Janou, která při přepadení přišla o život, se dnes loučili její nejbližší. Poslední rozloučení s osmapadesátiletou ženou se konalo od 11 hodin v malé obřadní síni v Roudnici nad Labem. Zúčastnila se ho jen rodina a nejbližší přátelé.

Lidé ale chodí vzpomínat i k místu vraždy. Každý den se tam objevují nové květiny a svíčky. Pumpa zůstává stále zavřená a obehnaná policejní páskou.