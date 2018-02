Ze školy v USA hlásili střelbu. Studenti se zabarikádovali uvnitř

Informaci potvrdila škola i na svém facebooku: "Tohle není cvičení, Všechny budovy musejí zůstat zamčeny. Zabarikádujte dveře i okna. Policie jede na místo." O chvíli později už napsala, že policisté studenty evakuují a prohledávají budovy.

Jeden ze studentů napsal na twitter, že slyšel kolem deváté hodiny ráno šest až osm výstřelů.

Heard 6-8 gunshots waking to class at Highline & now were in lockdown. Tf goin on