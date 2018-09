Další střelba v USA: Mezi zraněnými je i malá holčička (8)

Nejméně pět lidí bylo zraněno při střelbě ve městě Syracuse, všichni byli okamžitě převezeni do nemocnice. Mezi zraněnými je i malé dítě. Jedná se o druhou střelbu během jediného dne. Před několika hodinami zabila žena v Aberdeenu tři lidi, sama pak zemřela v nemocnici.

Ve čtvrtek večer se v ulicích města Syracuse v New Yorku ozvaly výstřely, do ulice Midland Avenue vyrazily všechny složky záchranného systému. Podle agentury APTN se ozvala střelba kolem deváté večer místního času (pátek 3:00 SELČ).

Svědci podle APTN viděli nejméně tři střelce, padlo přinejmenším deset výstřelů. Podle všeho se jednalo o shromáždění k uctění památky příbuzného, který zemřel při přestřelce ve čtvrtek.

Z místa po několika minutách viděli svědci odjíždět několik sanitek v doprovodu policie. Zraněno bylo pět lidí, nejstaršímu je 35 let, nejmladší zraněná by měla být osmiletá holčička. Všichni by měli být mimo ohrožení života.

Ve stejný den zasahovaly policejní složky u střelby ve městě Abrdeen v Marylandu, kde žena zabila tři lidi, několik dalších zranila. Sama pak podlehla zraněním v nemocnici.