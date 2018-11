Roční Matěj málem snědl střep, byl v oblíbené dětské pochoutce

Dominika dala svému třináctiměsíčnímu synovi Matějovi k svačince Brumíka. "Malej snědl skoro vše, ke konci jsem si všimla, že se tam něco leskne," napsala portálu TN.cz Dominika. "Nevím, zda nesnědl nějaký další střep, protože nemá zuby a hltá," dodala.

Vyděšená maminka proto synka okamžitě vzala do nemocnice. Vyšetření ukázalo, že chlapeček naštěstí nejspíš žádný střep nesnědl, lékařka přesto ženě doporučila zvýšenou pozornost. "Má jíst jen rohlíky - kdyby tam něco bylo, ať se to dostane do nich," napsala.

Maminka kontaktovala výrobce, kterým je Opavia, přes formulář na jejich webových stránkách. Mluvčí Opavie Gabriela Bechynská však TN.cz řekla, že o žádném takovém případě neví. "Ani nevím, jestli se na nás paní obrátila, popravdě jsem překvapená. Takže teď samozřejmě spustíme velké vyšetřování a budeme se tím zabývat," uvedla Bechynská.

Poté, co TN.cz kontaktovala Opavii, se se společností telefonicky spojila i maminka chlapečka. Potvrdila, že Opavia s ní bude případ řešit.

Střep v trávicí soustavě není žádná banalita, může člověku vážně ublížit. Jedná se o druhý případ nalezení střepu v dětském pokrmu za poměrně krátké období. Před dvěma týdny našli rodiče střep v rýži od Vitany, kterou připravovali malému synkovi.