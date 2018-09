Další trable v Hurghadě! O život bojuje v nemocnici chlapec (7)

Sedmiletý Luay Mohammed leží už tři týdny na jednotce intenzivní péče. Podle lékařů se u něj po nákaze salmonelou objevila sepse. Chlapec měl také sérii záchvatů a mrtvici, potvrdila listu Daily Mirror jeho matka Fathia Obaydová.

"Bylo to děsivé. Měla jsem strach, že ho ztratíme," vzpomíná Obaydová. Chlapec leží v dětské nemocnici v Birminghamu.

Onemocnět měl v pětihvězdičkovém hotelu Tia Heights Makadi Bay, ležícím jen zhruba 20 kilometrů od hotelu, kde za záhadných okolností zemřeli britští manželé John a Susan.

Luay je stále v kritickém stavu, ale už je stabilizovaný. Lékaři čekají na výsledky magnetické rezonance a na test míchy, které ukážou, jestli bude mít dlouhodobé následky. Zotavuje se také z kolapsu plíce.

Podle matky vše začalo otravou z jídla. "Jednejte rychle. Když jsme řekli zaměstnancům, že nám je špatně, řekli nám, ať si dáme bílý jogurt!" radí Obaydová rodičům.

Kromě sedmiletého chlapce měli problém i jeho dva sourozenci a matka. Po návratu bylo Luayovi pořád špatně, podle Daily Mirroru se mu ve slezině rozjela infekce. Ta odstartovala sepsi, která zasáhla i páteř.

