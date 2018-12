Další tragická nehoda! Řidič zemřel, děti skončily v nemocnici

Nehoda se stala krátce před půl jednou na První svátek vánoční. Na silnici I/13 u Bílého Kostela nad Nisou se srazila dvě auta. Řidič jeepu měl k vozidlu připevněný přívěsný vozík, který se ze zatím neznámých důvodů rozhoupal. Ve snaze udržet se na silnici se jeep ocitl v protisměru, kde v tu chvíli jel muž řídící volkswagen.

Přestože se auta vyhnula čelní srážce, volkswagen zavadil o přívěsný vozík a jeep vjel do stráně, kde narazil do pařezů, převrátil se a na střeše skončil opět na silnici. V autě kromě řidiče, který při nehodě přišel o život, seděla žena a tři malé děti ve věku do pěti let.

"U muže lékař konstatoval již pouze smrt," uvedl mluvčí záchranářů Michail Georgiev. "Spolujezdkyně utrpěla lehká zranění. Jedno z dětí jsme se středně těžkým poraněním transportovali do nemocnice v Praze," dodal. Další dítě skončilo s lehkými zraněnými v liberecké nemocnici, kam záchranáři převezli i třetí dítě na pozorování, přestože nemělo žádná viditelná zranění.

Silnice byla na tři hodiny obousměrně uzavřená a policisté odkláněli dopravu. Nehodou se dál bude zabývat kriminálka, aby zjistila její přesné příčiny.

Během svátků se to vážnými nehodami jenom hemží. Na Štědrý den musel letět vrtulník k nehodě na Prostějovsku, při které se zranili čtyři lidé. Na Českolipsku došlo na Vánoce hned k dvěma dopravním nehodám, z nichž jedna měla fatální následky.

Výčet pondělních nehod tím nekončí. U Jílového u Prahy se včera při nehodě zranilo šest lidí, mezi kterými bylo i malé dítě, pro které musel letět vrtulník. Na Boží hod v poledne se pak v Peci pod Sněžkou srazila tři auta, z nichž jedno patřilo dokonce policii.