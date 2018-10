Další záhadná smrt v Egyptě! Tělo Davida (†62) vrátili bez orgánů

Dvaašedesátiletý Humphries si hrál se svými vnoučaty v bazénu, zkolaboval a následně 18. září v nemocnici zemřel. Muž měl už předtím zdravotní problémy. Na dovolenou vyrazil s rodinou 7. září, o šest dní později si stěžoval na bolest na hrudi a dokonce zůstal přes noc v nemocnici na pozorování.

"V jednu chvíli si hrál s vnoučaty v bazénu, pak se složil, oči měl obrácené v sloup," popsala strašlivou chvíli jeho manželka Lynda, s níž byl David ženatý 39 let a měl s ní tři děti.

"Dave byl ten nejhodnější, nejvíce milující a nejštědřejší muž, který miloval svou rodinu. Miloval, když s námi mohl být," dodala pro list The Sun vdova.

Egyptská pitva ale neodhalila příčinu smrti. Tělo bylo přes Dubaj převezeno 1. září zpět do Velké Británie. Koroner nařídil druhou pitvu. Lékaři ale zjistili, že klíčové důkazy chybí – v Egyptě zůstaly srdce, ledviny a část jater.

"Byli jsme naprosto v šoku a nevíme, co si o tom myslet. Nechápeme, proč se nám to stalo. Tátu pohřbí bez srdce. Říká se, že v srdci je duše a srdce je to, co vás vezme do nebe, ale táta nebude mít své srdce," smutní dcera Anita, která společně s manželem a dvěma dětmi byla s rodiči na osudné dovolené v Egyptě.

Patologové rodině doporučili, aby se na tělo nešla podívat. "Když ho přivezli zpátky do Anglie, tak nám řekli, že tělo se začalo rozkládat a poradili nám, ať se s ním už nejdeme rozloučit, protože takovou vzpomínku bychom si neměli uchovat," dodala Lynda Humphriesová.

Rodina si najala právničku, která se snažila zjistit, proč byly orgány odebrány a nebyly repatriovány společně s tělem.

Egyptská strana se proti zprávám britských deníků, které naznačovaly, že Davidovy orgány byly ukradeny, rázně ohradila. Egypťané uvedli, že vzorky byly odebrány, aby patolog mohl určit příčinu smrti. Tou měl být nejspíš infarkt, napsal list The Guardian.