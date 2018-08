Turisty na Krétě vyděsil žralok u mělčiny. Rychle prchali z vody

O další rozruch se postaral žralok, který se v pondělí objevil u turistické pláže letoviska Plakaias na jihu Kréty. Počáteční panika však byla záhy zažehnána. Jednalo se totiž o žraloka modrého, který není člověku nebezpečný. Někteří turisté si ho dokonce zvěčnili na své mobilní telefony.

Beachgoers in Plakias (South #Crete) had a beautiful encounter with a young #shortfin #mako today#MakoMonday #sharks #Mediterranean #Greece #OurOcean pic.twitter.com/syr40d7FQ1