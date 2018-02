Dan zachránil muže z potápějícího se auta. Teď popsal, co prožíval!

Obrovské štěstí měl řidič, který autem v sobotu večer sjel do rybníka na Benešovsku. Pohotový řidič vozidla, který jel kolem, se okamžitě vrhnul do vody a držel muži v autě hlavu nad hladinou až do příjezdu záchranářů. Pravděpodobně mu tím zachránil život. Štáb TV Nova se s hrdinou sešel přímo u místa nehody.

"Tady ze silnice už jsem viděl pruhy do strany, jako do rybníka, tak jsem si říkal, že měl asi někdo nehodu," popsal Daniel Vepřek, jak usoudil, že má někdo problémy. Sám měl prý v úmyslu se na zasněžené silnici otočit a jet jinudy. Když ale uviděl převrácené auto ve vodě, na nic nečekal.

"Přemýšlel jsem nad tím, jestli se to nepřekotí, ale když jsem pak viděl toho pána vevnitř, tak už mi to nepřišlo důležitý," doplnil Daniel. Vrhnul se tedy do ledové vody. Auto v ní bylo do třetiny výšky ponořené, na první pohled to vypadalo, že uvnitř nikdo není.

Rozsvícená světla ale napovídala, že má hledat dál. "Vlezl jsem dolů, sáhl jsem do vody a vytáhl jsem toho člověka ven," vyprávěl zachránce. Na místě nehody se postupně sešlo více lidí. Mezi nimi i dvě ženy, které Danovi pomohly.

"Jedna hned zavolala záchranku a druhá mi naprosto ochotně přišla podržet dveře komunikovala se mnou, zároveň ti další lidé volali, kdo mi pomůže, ale nikdo nešel," dodal Daniel. Řidiči hlavu nad vodou držel asi patnáct minut.

Pak přijeli záchranáři, muže vyprostili a odvezli do nemocnice. Zůstává v kritickém stavu, bez pomoci Dana se ale mohl utopit. Jako hrdina se prý Daniel, profesí řezbář, necítí. "Mně se teď podařilo, že jsem byl v situaci, že jsem byl užitečný," potěšilo hrdinu. Přiznal, že šlo o souhru náhod, po této silnici prý v zimě běžně nejezdí.

Na úseku mezi obcemi Bystřice a Líšno to přitom není zdaleka první nehoda, při níž auto skončilo v rybníku. Podle obyvatel by pomohla svodidla podél silnice. "I při suché okolní silnici tu dochází k námraze a v minulosti už tady byly dvě oběti dopravní nehody," prohlásil místní Miloš Vaniš.

Pohotový řidič po záchraně nasedl do auta a odjel domů. Tam musel vysvětlovat, proč je tak mokrý. "Oni mě znají a říkali, že je fajn, že jsem takový," svěřil se s reakcí rodiny Daniel. Za neposkytnutí pomoci hrozí až dvouletý trest vězení.