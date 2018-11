Daniel přišel o polovinu těla, aby mohl žít. Přesto neztrácí elán

Dnes je Danielovi 19 let. Těžký úraz utrpěl už před dvěma lety, když si s kamarádem chtěli zkrátit čekání na vlak. "Chtěl jsem ho vyfotit na cisterně a přišel výboj a ten mě vypnul," popsal mladík nehodu, která mu obrátila život naruby.

Daniel utrpěl popáleniny krku, trupu a končetin na 25 procentech těla a poranění míchy a páteře. Jeho léčba byla velmi intenzivní a vyžádala si nekončící sled operací.

Lékaři mu voperovali náhradní obratle, podstoupil plastiky, operace hrudníku, odstranění postižených svalů a kyčle. Přišly ale komplikace a lékaři museli od základu změnit plány. "Ten stav se postupně zhoršoval, nebylo možný to jinak zvládnout," uvedl přednosta chirurgické kliniky Jiří Hoch.

Osudová operace trvala 16 hodin a zapojilo se do ní více než 20 lékařů. To nejdůležitější, motivace žít, bylo ale na pacientovi. A tu 19letý Daniel stále má. Chce se vrátit domů, udělat si řidičák a třeba i pracovat v oboru IT, který je teď jedním z jeho koníčků.

"Člověk to musí přijmout. Jsem tady určitě z nějakého důvodu," prohlásil Daniel. S těžkým údělem mu teď bude pomáhat především rodina. "Pro mě je to největší hrdina," svěřila se Danielova maminka.

Poprvé provedli podobný zákrok američtí chirurgové v roce 1961. V České republice se operace úspěšně podařila jen osmkrát. Daniel se tak zařadil mezi pár výjimečných, kteří silnou vůlí dokázali, že ať už nám život připraví jakékoliv zkoušky, chuť a vůle žít se nesmí ztratit nikdy.