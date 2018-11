Darina (†29) na honu umírala před očima partnera! Ztrátu neunesl

Darině ze slovenských Nedašovic se stala osudnou její vášeň. Kromě psů milovala také hony, v sobotu ji ale trefila do zad kulka z brokovnice. Zemřela po převozu do nemocnice, její přítel se zhroutil. Špatně psychicky je na tom také myslivec, který vystřelil.

Tragédie se odehrála před očima Darinina partnera Dominika, který sdílel její vášeň k lovu. Poté, co ji zasáhla kulka z brokovnice, kterou myslivec přebíjel, mohl jen přihlížet tomu, jak Dada umírá. Podle informací portálu cas.sk se psychicky zhroutil a je stále v nemocnici.

Do nemocnici převezli záchranáři také Darinu, která byla v kritickém stavu a lékaři ji uvedli do umělého spánku. Po převozu ale těžkému zranění podlehla. Psychicky špatně je na tom údajně i lovec z Malacek, z jehož brokovnice střela vyšla.

Smrtí 29leté ženy jsou otřeseni všichni účastníci honu i obyvatelé obce, kde bydlela. Případem se zabývá také policie. "Okolnosti a míra zavinění této tragédie jsou předmětem vyšetřování. Vedeme trestní stíhání pro usmrcení," uvedla policejní mluvčí Renáta Čuháková.

Podle ředitele Slovenské myslivecké komory jde o selhání jednotlivce. "Je to strašné, je to osobní selhání. Bezpečnostní pravidla myslivců jsou velmi přísné. Je to jeho vina, neexistuje pro to omluva. Už jsem si zjišťoval situaci," prohlásil Imrich Šuba.

Smrt své členky potvrdilo také sdružení chovatelů maďarského ohaře. "Ve věku 29 let nás za tragických okolností opustila dlouholetá členka a chovatelka Dada K. Věnujme jí tichou vzpomínku," napsala organizace na svou facebookovou stránku.

Darina se v sobotu účastnila lovu bažantů v Mojmírovcích. Sloužila jako náhončí se psem, když ji do zad zasáhl výstřel z brokovnice. Kulka podle informací slovenských médií vyšel ze zbraně při jejím přebíjení.

