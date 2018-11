Darina (†29) zemřela při honu. Další myslivci skončili ve špitále

Tragicky skončil v sobotu hon v Mojmírovcích na Slovensku. Darina (†29) sloužila jako náhončí se psem, když ji do zad zasáhl výstřel z brokovnice. Nešťastný výstřel měl ze zbraně vyjít při jejím přebíjení. Píší o tom tvnoviny.sk.

Darinu záchranáři převezli v kritickém stavu do nemocnice v Nitře, tam ale svým zraněním podlehla. Podle ředitele Slovenské policejní komory Imricha Šuby porušil myslivec, který ženu střelil, bezpečnostní předpisy. "Je to absolutní selhání jednotlivce. Jsem naštvaný, že někdo takový může manipulovat se zbraní," řekl.

O uplynulém víkendu museli záchranáři zasahovat také na honech v Česku. V sobotu před druhou hodinou odpoledne spěchali na Prahu východ, kde myslivec schytal od svého kolegy ránu do hýždí. "Ke zraněnému vyrazila kostelecká posádka rychlé zdravotnické pomoci a lékař ve vozidle rendez-vous z Říčan. Pacientovi bylo zranění ošetřeno a byl přepraven do vinohradské nemocnice," přiblížila mluvčí středočeských záchranářů Petra Effenbergerová.

Jen o několik minut později byl zraněn další muž na Příbramsku. Výstřel ho zasáhl do horní končetiny a přišel o dva prsty. Skončil na oddělení plastické chirurgie vinohradské nemocnice.

Přibližně ve stejnou dobu vyjížděli záchranáři k dalšímu zraněnému nedaleko Zruče nad Sázavou. Broky se mu zavrtaly do ruky a nohy. "Záchranáři poskytli muži nezbytnou péči a transportovali ho do kutnohorské nemocnice," doplnila mluvčí.

Lidé by měli pamatovat na to, že v době honů může být vstup do lesa zakázán. Ministerstvo zemědělství rozlišuje dva termíny - vstup do lesa a vstup do honitby. Zákaz vstupu do lesa vyhlašují obecní úřady, platí nejdéle tři měsíce. Oznámení pak visí na úřední desce a obvykle se zveřejní také v místním tisku nebo vyhlásí rozhlasem. Za porušení hrozí pokuta až 100 tisíc korun.

Omezený nebo úplný zákaz vstupu do honitby může nařídit také orgán státní správy myslivosti. Zákaz pak platí v určitou roční dobu nebo v některé dny či hodiny v týdnu. Úřady také mohou zakázat pouze volný pohyb po lese, stezek se tak lidé mohou držet.