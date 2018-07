David Rath chce být senátor. Získal by trestní imunitu!

Bývalý středočeský hejtman David Rath, jehož policisté v roce 2012 zadrželi s údajným úplatkem, chce oživit svoji politickou kariéru. Rath zvažuje, že se přihlásí do podzimních senátních voleb. Kdyby senátorský mandát získal, měl by nepravomocně odsouzený Rath trestní imunitu.

Informaci o Rathově plánu zapojit se do senátních voleb, přišly v pátečním vydání Lidové noviny. David Rath by podle jejich informací měl kandidovat v Litoměřicích. Ačkoliv bydlí ve středočeské Hostivici, zná to i v Litoměřicích, od května 2012 do listopadu následujícího roku tam pobýval ve vazební věznici.

"V Litoměřicích jsem ve vazbě strávil dost času, takže město znám nejen jako občan, ale v podstatě i z druhé strany, což je dle mého zajímavá zkušenost. Když to úplně zjednoduším, umístění věznice uprostřed města je naprosto nevhodné, čili jedno z možných témat, podotýkám okrajových, je i to, že Litoměřice by si toto měly vyřešit," řekl Rath Lidovým novinám.

Rath se ale chce hlavně věnovat zdravotnictví a boji proti privatizaci nemocnic v regionu. Rath byl krátce v Paroubkově vládě ministrem zdravotnictví a na boji proti regulačním poplatkům postavil kampaň, která jej v roce 2008 vynesla do čela Středočeského kraje. Ovšem právě zakázky na rekonstrukci středočeských nemocnic byly tím, co Ratha dostalo před soud.

Ten jej letos v červnu podruhé odsoudil za korupci. Rath by si měl podle rozsudku odsedět 8,5 roku. Proti verdiktu se odvolal k Vrchnímu soudu. Ten už jednou verdikt zrušil a případ vrátil ke Krajskému soudu kvůli nezákonnosti odposlechů, Nejvyšší soud je ale jako důkaz připustil a soudce Pacovský zopakoval svůj verdikt.

Rath by se podle Lidových novin měl o kandidatuře definitivně rozhodnout o víkendu. Pokud se rozhodne do boje o Senát vstoupit, bude potřebovat podporu některé z politických stran, nejblíže je spojení s blokem Jany Bobošíkové.

Lidové noviny spekulují, že Rath chce využít zájmu o svou kandidaturu, aby mohl útočit na soudce Roberta Pacovského a vrchní státní zástupkyni Lenku Bradáčovou. Od svého zatčení se totiž označuje za oběť justiční zvůle.

Senátorský mandát drží v Litoměřících Rathova bývalá strana, ČSSD. Senátor Hassan Mezian ale už svůj mandát obhajovat neplánuje. Pokud se Rath rozhodne se voleb zúčastnit, soupeřem mu bude třeba litoměřický starosta Ladislav Chlupáč (ODS), lékař Ondřej Štěrba hájící barvy hnutí ANO, bývalý poslanec KSČM Josef Šenfel či zastupitel Roudnice nad Labem Vlastimil Dvořák z TOP 09.