David se pustil do Osmanyho: "Místo pomoci přišlo další dítě!"

Lucie (35) a David (35) žijí s dcerami Lucií (6), Kristýnou (5) a syny Davidem (12), Jakubem (14), Michalem (10) a Filípkem (10 měsíců) v Chotusicích. Nejstarší dcera Soňa už s rodinou nebydlí. Na druhé straně se představil slavný návrhář Osmany Laffita (50) s partnerem Guyem (49).

reklama

Lucka si rychle zvykla na luxusní životní styl, který jí Guy ukázal, a celých deset dní žila jako na zámku. Nějakou dobu strávila dvojice dokonce na Kanárských ostrovech, pro Lucku to byla u moře premiéra. David měl naopak napilno, spolu s Osmanym se staral o šest dětí.

"Na Výměnu vzpomínáme s úsměvem. Manželka byla na dovolené, my jsme to měli horší. Spíš než aby mi přijela pomocná síla, přišlo další dítě. Osmany stíhal jedno dítě, ale ne šest. Dostal na starost to nejmenší a já jsem musel zvládat ty ostatní," vzpomínal na natáčení David.

I přes několik menších konfliktů ale muži řídit náročnou domácnost zvládli. "Já jsem ho nebral jako nějakou hvězdu, ale jako normálního chlapa. Snažil jsem se s ním na všem domluvit, abychom si vyšli vstříc. Myslím, že to dopadlo dobře," hodnotí otec sedmi dětí.

A jaké měl pocity, když doma spatřil muže a ne náhradní manželku, jak čekal? "Shodou okolností jsme se jen dva dny předtím s manželkou bavili. Já jsem říkal, že pokud bude ten chlap normální, tak to dáme. Když jsem ho viděl, měl jsem vykulené oči, lapal jsem po dechu, ale nejdřív jsem ho nepoznal," svěřil se David.

Lucka vzpomíná na Výměnu v dobrém - jako na příjemnou dovolenou. "Guy je úžasný. Já jsem vůbec nechtěla, aby to skončilo," vtipkovala. "Ne, stýskalo se mi, to bych lhala, že ne. Všem bych Výměnu doporučila, každý by si to měl vyzkoušet. Ale sama už bych do toho nešla," dodala Lucie.

S druhou rodinou zůstávají i několik měsíců po natáčení v kontaktu. "Hlavně s Guyem si hodně píšeme a teď jsme se domlouvali na těch knedlících. Jakmile budou moct, přijedou za námi, těšíme se. My jsme si nic neudělali, proběhlo to v pořádku," myslí si Lucka.

Výměna manželek manželům pomohla především s dětmi a jejich zájmem pomáhat. "Snaží se, my je taky víc zapojujeme do chodu domácnosti, aby všechno nedělala jenom žena. A pak jsme taky zjistili, že jsme dobrý kolektiv a dali jsme to," uzavřel David.

Nestihli jste poslední díl Výměny manželek? Najdete ho na NovaPlus. Všechny epizody můžete zhlédnout na VOYO.