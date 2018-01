Prezident Trump v Davosu jednal s Mayovou. Babiš je z akce nadšený

Trump se jako prezident s Mayovou poprvé setkal už krátce po své inauguraci loni v lednu, přátelské vztahy ale ministerskou předsedkyní patrně nenavázal. Nedávno zrušil návštěvu Londýna, kde se měl zúčastnit otevření nového amerického velvyslanectví. Vyhnul se tak připravovaným protestním demonstracím.

Rozpory s Londýnem, které panují zejména v názorech na problém přistěhovalců, dnes Trump označil za nepravdivé pověsti, které chce rozptýlit. "Pojí nás skutečně velké přátelství, i když někteří lidé tomu nutně nemusejí věřit," prohlásil o vztahu s Mayovou. Premiérka doplnila, že obě země spojují "zvláštní vztahy".

Trump jako podnikatel nikdy na davoské fórum pozván nebyl, nyní dostal pozvání jako první americký prezident po roce 2000, kdy se akce zúčastnil Bill Clinton. V pátečním projevu chce podle Bílého domu hovořit o své tezi "Amerika především", která se globalistům shromážděným v Davosu nemusí líbit, poznamenala agentura Reuters.

Šéf Bílého domu chce prý světu sdělit, že Spojené státy budou udržovat pevné vztahy se spojenci, ale hodlají omezit chronický deficit v obchodu s mnohými z nich. "Evropské metropole se obávají, že pokud jde o vzájemné obchodní vztahy, v roce 2018 se Trumpův štěkot změní v kousání," píše Reuters.

Premiér v demisi Andrej Babiš považuje Světové ekonomické fórum v Davosu za unikátní akci. Řekl to ČTK a České televizi krátce před ukončením svého dnešního jednodenního programu ve švýcarském alpském letovisku. Podivil se současně, že čeští politici na akci dlouhodobě nejezdí, podle jeho informací zde naposledy byli před 18 lety. Během bilaterálních schůzek si dnes domluvil mimo jiné oficiální návštěvu v Portugalsku.

"Jsem nadšený, je to skutečně unikátní akce, z celého světa jsou tu stovky prezidentů, premiérů, zástupci Mezinárodního měnového fondu, OECD, velkých firem," uvedl Babiš. V Davosu je podle něj možné během deseti minut vyřídit, co je třeba. "Hodnotím to velice pozitivně a divím se, že za naši zemi tady nikdo nebyl od roku 2000, takže 18 let sem nepřišel nikdo z vlády, ani prezident," dodal.

Do Davosu se chce za rok vrátit, pokud bude stále premiérem. "Strávil bych tady vícero dní jednáním," uvedl. Na dnešním obědě světových lídrů ho zaujala účast řady politiků či byznysmenů, ale také ostrá výměna názorů ruských a ukrajinských politiků na situaci na Ukrajině. "Bylo to velice zajímavé, byly diskutované nejen evropské věci," řekl Babiš, který byl během slavnostního oběda usazen mezi srbského a iráckého premiéra.