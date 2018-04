Děda Kristínky se slzami v očích: Řekl, jak skončila v horkém guláši

Příjemné posezení s přáteli v obci Cerovo se změnilo v horor, když teprve roční Kristínka spadla do kotlíku s vařícím gulášem. Nyní má ošklivé popáleniny, její dědeček se při vzpomínce na nešťastnou víkendovou událost nedokáže ubránit slzám.

Ačkoli je na tom roční Kristínka v současné době po zdravotní stránce už mnohem lépe, její dědeček se stále nedokáže ze sobotního neštěstí vzpamatovat. Holčička nešťastnou náhodou skončila v kotlíku s horkým gulášem, na kterém si chtěla rodina s přáteli pochutnat. Ošklivě se přitom popálila, informují tvnoviny.sk.

Guláš příbuzní připravovali venku, po chvíli ho ale přenesli do domu a položili na podlahu. Právě tam k incidentu došlo, dívenka si do něj při couvání omylem sedla - a to přímo před očima vyděšeného dědečka. "Bylo dobře, že měla plínku. Bohužel si popálila nožičky," řekl TV Markíza zdrcený muž.

Holčičku záchranáři převezli na pohotovost ve Vel'kém Krtíši. Odtud byla později letecky transportována na specializovanou kliniku popálenin v košické Šaci.

"Letečtí záchranáři z Košic byli požádáni o urgentní převoz děvčátka, které dolní částí těla spadlo do guláše. Utrpělo popáleniny druhého stupně obou dolních končetin v rozsahu 20 procent," potvrdila mluvčí leteckých záchranářů.

Podle prarodičů už je na tom holčička lépe a v nejbližších dnech by jí měli sundat obvazy. Nemocnice bližší informace o stavu děvčátka poskytnout odmítla.