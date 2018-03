Dědeček honil ženu s paličkou, další pobodal rodinu nožem

Oba případy hodně spojuje. Na rodinné příslušníky na Karlovarsku zaútočili muži v pokročilém věku, s podlomeným zdravím a zřejmě i duševní poruchou. Kriminalisté od začátku vyšetřování pochybovali o jejich příčetnosti.

"Nemocný mozek vyprodukuje oslabenou obranu. A to, co by nikdy nekomentoval, komentuje. To co by jindy zahrozil, udělá," vysvětlil psychiatr Karel Moravec.



20. února ráno napadl 88letý senior v karlovarském domě svou ženu. Život si zachránila útěkem k sousedům. "Honil ji s paličkou na maso, ona mu nakonec utekla. Měla zkrvavené vlasy," popsal jeden ze sousedů.

Žena ze zraněnou hlavou a zlomenou rukou zůstává dál v nemocnici. Manžela obviněného z pokusu o vraždu soud pustil na svobodu. Přestože akceptoval vazební důvody, přihlédl k písemnému slibu obviněného. Seniorovi sice hrozí 10 až 18 let vězení, ale není vůbec jisté, zda případ skončí trestem.

"K tomuto případu budeme přibírat znalce z oboru psychiatrie. Na základě zkoumaní tohoto znalce je možné, že budeme dávat státnímu zástupci návrh na zastavení celého řízení," uvedla policejní mluvčí Kateřina Böhmová.

Policie k tomu přistoupila kvůli sníženým a rozpoznávacím schopnostem obviněného. Na podobný posudek čekali kriminalisté i v případě 83letého seniora z Aše, který v hádce pobodal nožem manželku, dceru i zetě.

V tuto chvíli je ale jisté, že kriminalisté tento případ odloží a to z toho důvodu, že obviněný senior zemřel.