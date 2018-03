Radim potápí kmen Kalinga svými chybami pořád dokola! SESTŘIH

Ani jednou nevyhráli soutěž o imunitu a z jejich kmene už odešla pěkná řádka hráčů. A nedaří se jim ani ve hrách o odměnu - Kalinga je zkrátka na Robinsonově ostrově v roli outsidera.

Pozorný divák už si mohl všimnout, že to možná není náhoda. Jeden z článků je totiž prokazatelně slabší než ostatní, i když to na sobě nedává znát. Martina ale v pořadu Jak to vidí Robinsoni prozradila, co si kmen celou dobu myslel. "Je to Radim, vždycky je to Radim," objasnila důvod, proč v soutěžích prohrávali.

Ten sice vždy měl ke hře co říct, když ale došlo na to, aby své kvality ukázal, nastal zádrhel. "Prostě to zase po*ral," okomentovala Martina poslední soutěž, ve které měli s beranidlem projít bludištěm.

Skutečně to ale nebyla jen poslední soutěž, ve které Radim tak úplně nezářil. Podívejte se ve videu, kolikrát byl při hrách pro kmen spíše přítěží.

