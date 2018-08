Dělník nedostal plat, tak sedl do bagru a zničil pět nových domů!

Jako po výbuchu bomby nebo silném zemětřesení to teď vypadá v malém městečku Buntingford, asi 60 kilometrů severně od Londýna. Rumunský dělník tu v sobotu sedl do bagru a totálně zdemoloval pět nových domů, do kterých se za pár týdnů měli stěhovat noví majitelé.