Den D Babišovy vlády! Poslanci rozhodnou, jestli bude pokračovat

Jen pár hodin zbývá do rozhodnutí poslanců, zda kabinet Andreje Babiše bude pokračovat. Počty ukazují, že výsledek by mohl být zřejmý. Přesto se dá ve Sněmovně očekávat napjatá atmosféra. "Určitě tam přijdu a budu se hájit proti těm lžím," prohlásil Babiš.

ČSSD už ve středu oznámila, že se samotného hlasování o nedůvěře vládě, jejíž je zároveň součástí, nezúčastní. "To hlasování je proti vládě a organizuje ho opozice. Ten, kdo chce hlasovat proti vládě a chce tu vládu odvolat, musí sehnat 101 hlasů," vysvětlil předseda ČSSD Jan Hamáček.

Rozhodnutí sociální demokracie nehlasovat vůbec zklamalo premiéra Andreje Babiše. "Jsem překvapený a zklamaný, protože jsme spolu ve vládě a myslím, že ta vláda funguje dobře. Očekával bych, že budou hlasovat proti odvolání vlády," sdělil premiér.

"Považuji to za kompromis a hlavně za kompromis uvnitř sociální demokracie. Myslím, že to byla jediná věc, na které byli schopni se opravdu shodnout, zatímco na obsahu hlasování by se asi shodovali těžko," myslí si politolog Jan Herzmann.

Sociální demokraté zároveň řekli, že pokud by se mezi poslanci našlo 105 hlasů pro rozpuštění Sněmovny, zbylých 15 potřebných hlasů přidají. To Andrej Babiš považuje za úsměvné. "ČSSD se právě zachránila tím, že šla s námi do vlády, jinak by byla v opozici a neměla by co říct," tvrdí.

"My teprve uvidíme, jestli se sociální demokracie zachránila, nebo jí pořád ještě hrozí rozpad. V tuto chvíli to vypadá, že jí vládní angažmá spíše prospívá, ale do příštích voleb je daleko," doplnil Herzmann.

Emoce se kromě jednacího sálu očekávají i venku před Sněmovnou. Police bude podle vlastních informací připravena případným demonstracím na místech, kde jsou zakázané, zabránit.