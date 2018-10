Den D pro marody: Rozhodne se o proplácení prvních dní nemoci

Pokud by poslanci hnutí ANO hlasovali v dnešním třetím čtení proti zrušení karenční doby, porušili by koaliční smlouvu. Její zrušení je zanesené i v programovém prohlášení vlády. Poslanecký klub hnutí už v úterý avizoval, že změnu podpoří.

Současná situace je taková, že zaměstnanci nedostávají v prvních třech dnech nemoci žádné peníze. Od čtvrtého do čtrnáctého dne je jim pak vyplácena tzv. náhrada mzdy, kterou zajišťuje zaměstnavatel. Teprve po této době dostávají zaměstnanci nemocenskou od státu.

Sociální demokraté nově navrhují, aby zaměstnanci dostávali v prvních třech dnech nemoci 60 procent platu, a to na náklady zaměstnavatele. Hnutí ANO by spíše prosazovalo v prvních dnech nemoci vyplácení pouze 30 procent denního vyměřovacího základu. Ty by měl zaměstnavatel vyplácet od prvního do jedenáctého dne.