Deset Babišových výroků: O vládě s Okamurou i zásnubách syna

Syn Andreje Babiše se na Ukrajině zasnoubil, lékařku Protopopovou premiér poznal až ve chvíli, kdy byl do ústavu, kde pracovala, Babiš mladší převezen, a s nápadem na farmu Čapí hnízdo přišla Babišova dcera Adriana, i to prozradil Andrej Babiš v rozhovoru pro TV Nova.

Premiér Andrej Babiš byl hostem moderátora Reye Korantenga, který s ním probral nejnovější vývoj v kauze Čapí hnízdo i zprávy o tom, že jeho syn Andrej mladší měl být unesen na Ukrajinu a Krym. Před rozhovorem v TV Nova premiér právě svého syna ve Švýcarsku navštívil.

O návštěvě u syna

Babiš se ohradil proti informacím, že syna naposledy viděl před rokem a půl při své svatbě na Čapím hnízdě. "Ve Švýcarsku jsem byl podruhé a od svatby jsme se viděli několikrát," řekl Babiš.

"Když jsem se s ním setkal, tak jsem mu vysvětloval, o co tady jde. Protože zájem těchto novinářů je vyvolat spor mezi otcem a synem. On je ale přesvědčený, že na ten výlet do Ruska jel nedobrovolně, přitom si tam ve finále našel přítelkyni," uvedl premiér. K tomu, aby přehodnotil svá vyjádření, syna Babiš nenabádal, měli jiný program. "Hráli jsme spolu šachy," prozradil premiér.

O roli manželů Protopopových

S doktorkou Protopopovou se Babiš seznámil v roce 2015, když jeho syna našli policisté ve špatném psychickém stavu na dálnici D1 v odstavném pruhu, převezli jej do Havlíčkova Brodu, odkud jej nechal Babiš přeložit do Národního ústavu duševního zdraví, kde jej ošetřovala právě Dita Protopopovová.

"Je psychiatrička, která prosazuje, aby ta péče nebyla v uzavřených zařízeních, ale de facto doma. Prosazuje reformu psychiatrické péče ala Velká Británie. Když byl můj syn medikovaný a měl se vrátit do života, hledali jsme někoho, kdo se bude o něj starat. Nabídl se její manžel a já jsem mu byl vděčný," uvedl Babiš s tím, že se pak Protopopov nechal zaměstnat v Agrofertu.

VIDEO: Celý rozhovor s Andrejem Babišem:

O pobytu syna v Rusku

Babiš odmítl, že by syna uklidil do Ruska, aby nevypovídal v kauze Čapí hnízdo. "Byl na výletě. Byl spokojenej, byl na Krymu, tam bylo teplo," uvedl Babiš. "Pan Protopopov je Rus, nemá víza do Evropy," vysvětloval premiér.

Na výletě si syn Andrej našel přítelkyni. "Neznal jsem detaily, občas mi syn poslal fotografii. Byl jsem šťastný, že si našel syn přítelkyni, kterou má rád. Dokonce se zasnoubili a jsou v pohodě. Ona je Ukrajinka, seznámili se na Krymu, když spolu začali chodit, byl s ní syn v Krivoj Rogu,“ řekl Babiš. Tam se synovi podle premiéra přestalo líbit, chtěl okamžitě pryč, což nebylo možné, tak poslal mail, že je unesený.

O reportáži TV Seznam



"Můj syn byl těmi novináři zneužit. Ta první reportáž byla bez jeho vědomí, i bez vědomí mé exmanželky. Novináři porušili zákony, ukradli ten kód od domu, kde byl ten byt. Neřekli, že budou natáčet, měli kameru v brýlích. Můj syn a jeho máma nevěděli, že jsou točeni na záznam. Potom lhali, že s tím souhlasili," řekl premiér o práci reportérů Jiřího Kubíka a Sabiny Slonkové.

O tom, jestli bude syn vypovídat

"Já za něj nechci mluvit. Všichni vědí, kde můj syn je. Určitě policie ve vyšetřování pokračuje," uvedl Babiš. "Já za něj nemluvím, je mu 35 let," odpověděl na otázku, jestli bude spolupracovat, když bude česká policie žádat o zdravotní přezkum. Připomněl ale, že tomu se podrobila jeho dcera Adriana.

O vrácení dotace na Čapí hnízdo

Babiš zopakoval, že dotace na Čapí hnízdo byla podle něj přidělena podle pravidel a opakovaně kontrolována, IROP přesto Babišovu bývalou firmu vyzval, aby vrátila dotaci.

"Jelikož by došlo k tomu, že by byl soud a odvolací orgán by byla ministryně financí Schillerová, bylo jasné, že by to byla absurdní situace, moje bývalá firma se rozhodla, že ty peníze vrátila. Na Čapím hnízdě není ani koruna z českého ani evropského rozpočtu," prohlásil premiér.

O tom, kdo vymyslel Čapí hnízdo

Babiš odmítl, že by farmu přepsal na rodinu. "Moje rodina si koupila firmu, která se následně ucházela o dotaci, protože moje starší dcera, která má ráda koně, měla přítelkyni, která také měla koně, přišla s tím projektem a následně se rodina rozhodla, že to bude rodinná firma, já jsem nic nepřepisoval. Já jsem nikdy nebyl majitel!" zdůraznil premiér.

O hlasování o nedůvěře vládě

Babiš měl z jednání s ČSSD dobrý pocit. "Pan předseda Hamáček mě pozval na poslanecký klub, já jsem tam byl asi hodinu a půl, všechno jsem vysvětloval, a měl jsem pocit, že tomu porozuměli. Chápu, že v rámci ČSSD jsou lidé, kteří dělají nátlak na pana předsedu, protože nechtěli, aby ČSSD šla do vlády. Já si myslím, že pan Hamáček zachránil ČSSD tím, že šla do vlády," uvedl. Požádá vedení KSČM o možnost vystoupit na poslaneckém klubu a vše vysvětlit.

O schůzce s Tomiem Okamurou

Babiš prozradil, že Okamurovi poslal SMS, kde napsal, že je překvapený, že se do kampaně proti němu zapojil. "Jel kolem Úřadu vlády, tak jsem ho pozval na kafe. Byl jsem překvapený, že pak hned šel za médii a nějak to komentoval," prozradil Babiš o schůzce s Okamurou.

Přestože po schůzce Okamura mluvil o tom, že by bylo jeho hnutí ochotné výměnou za prosazování programu Babišovu případnou menšinovou vládu podporovat, Babiš schůzku chápe jinak. "U mě to takhle neříkal," tvrdí premiér.





O případné nové vládě

Nabídku sestavit novou vládu v případě vyslovení nedůvěry, by Babiš přijal. "Určitě a děkuji panu prezidentovi, že mě podpořil, není to jednoduché období. Těším se na setkání s ním," dodal premiér Andrej Babiš.