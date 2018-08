Děsí vás referáty či prezentace v práci? Experti mají snadné řešení

Už v pondělí usednou žáci a studenti zpět do školních lavic a přibydou jim povinnosti i starosti. Jednou z nich bývají referáty, které musí děti často vykládat před celou třídou. Pro introverty může být takové vystoupení stresující. Už brzy by ale nemuselo.

Každý z nás si určitě vybaví moment, kdy ho paní učitelka vyvolala, aby přednesl připravený referát nebo přezentaci. Zatímco někteří žáci nejsou v podobných situacích téměř vůbec nervózní, další ze sebe nedostanou ani slovo, v lepším případě se zadrhávají nebo koktají.

Se zvýšením sebevědomí jim podle psychologů pomůže jedině trénink. Do takové situace se ale v jiném případě jen těžko dostanou, proto nastupuje na řadu simulace. Podle vědců z univerzity v Nottinghamu lidem, kteří se zapojili do výzkumu, virtuální realita opravdu pomohla.

Odborníci nasadili dobrovolníkům na hlavu brýle, do kterých se promítal software simulovaného prostředí přednášek. Uživatelé mohli sami ovládat velikost publika a měnit výrazy diváků na pozitivní, neutrální a negativní. Zároveň si mohli navolit, v jaké vzdálenosti od lavic budou nebo kolik nápověd dostanou.

"Účastníci si na konci každého sezení vybrali vyšší míru obtížnosti než předtím. Náš výzkum ukazuje celkové zlepšení u lidí, kteří se do projektu zapojili. Významného zlepšení dosáhli především v oblasti vystupování před veřejností a sociální úzkostí, která souvisí s úzkostí zaměřenou na výkon," řekla Eva Zysková, vedoucí studie na Nottingham Trent University.

Kromě veřejného vystupování dokáže virtuální realita pomoci i v dalších oborech. "V oblasti psychologie víme o úspěších při léčbě demence nebo deprese. Virtuální realita totiž dokáže přenést pacienty zpátky do minulosti, kdy byli šťastní. Senioři, kteří technologii vyzkoušeli, se cítili, jako kdyby se opravdu vrátili zpět v čase," potvrdil David Svoboda, vývojář programů ve společnosti Trigama.

Než se ale virtuální realita stane běžnou součástí našeho života, bude několik let trvat. "Dostupné výzkumy jsou velmi dílčí a cesta k jejich reálnému využití, zvláště pak zavedení do běžné praxe, bude dlouhá ještě řadu let. Virtuální technologie jsou tak pro psychologii zatím více výzvou než metodami, které lze okamžitě využívat," doplnil psycholog Radek Ptáček.