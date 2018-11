Designéři mají jasno! Tato zvláštní barva je hitem letošních Vánoc

Je to stejné jako v módě - co bylo v kurzu loni, letos už dávno neletí. Co bude letos in, určují světoví designéři na výstavě ve Frankfurtu nad Mohanem. Tento rok se ponese ve znamení tajemného světa kreslených postaviček. Informuje o tom televize Markíza.

O letošních Vánocích se designéři zaměřovali na děti. "Vytvořili nádherné dekorace, jednorožce, labutě s korunkami, baletky," vysvětlila floristka Sylvia Pavúrová. Výstava ve Frankfurtu představuje celou řadu stylů - od elegance a luxusu až po návrat k přírodě a tradicím. Jedno je ale jasné. "Barva letošních Vánoc je smaragdově zelená," dodala.

Krásný stromeček můžete mít bez moderních ozdob. Základem je, aby byl stromeček dostatečně hustý, ozdoby se pak zbytečně neztratí mezi větvičkami. Abyste vyplnily velké díry mezi větvemi, můžete použít velké květy, krásně vypadají také pírka či různé větvičky.