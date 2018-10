Děsivá bilance: Při nehodě na jihoafrické dálnici zemřelo 27 lidí!

Na frekventované dopravní tepně se podle portálu Eyewitness News v pátek odpoledne srazil kamion s dodávkou a malým autobusem s 22 sedadly.

Vozidla se srazila mezi městy Mookgophong a Kranskop. Ministerstvo dopravy zároveň oznámilo, že dálnice bude až do odvolání uzavřena v obou směrech a ostatní řidiči budou muset místo objíždět.

Jihoafrická média nepíší, proč vlastně k nehodě došlo.

