Děsivá bilance: V Česku denně zemře asi 100 nenarozených dětí

V Česku žije nejvíc lidí od konce druhé světové války. Počet obyvatel vzrostl v loňském roce o 31 tisíc na 10,6 milionů. Ve srovnání s rokem 2016 se loni narodilo i zemřelo více lidí, větší byl také počet sňatků i rozvodů. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu (ČSÚ).

"Vloni jsme zaznamenali z pohledu časových řad několik rekordů. Prvním z nich je překročení hranice 10,6 miliónu obyvatel, která byla naposledy zaregistrována na konci druhé světové války. Počet seniorů se přehoupl přes hranici dvou miliónů a počet narozených dětí rostl čtvrtým rokem v řadě. Novorozenců bylo nejvíc od roku 2011," uvádí Michaela Němečková z oddělení demografické statistiky ČSÚ.

Podle předběžné statistické bilance se počet obyvatel v Česku v průběhu roku 2017 zvýšil z 10,579 na 10,610 milionu. Vděčíme za to především migraci, cizinců se k nám přistěhovalo 28,3 tisíce. Počet narozených dětí převýšil počet zemřelých o necelé tři tisíce. Průměrný věk obyvatel se zvýšil z 42 na 42,2 let.

Dobrou zprávou je, že se v loňském roce narodilo nejvíce dětí od roku 2011. Snížila se také kojenecká úmrtnost, z 317 na 304 mrtvých dětí. Zemřelo naopak nejvíce lidí za posledních dvacet let, celkem 111,4 tisíce. Nejvíce lidé umírali v lednu a únoru, což zapříčinila také epidemie chřipky, nejméně pak v červenci. Mezi zemřelými muži převažovala věková skupina 70-74, mezi ženami 85-89.

Co se svateb týče, bylo jich o 1,8 tisíce více než v roce předchozím, celkem 52,6 tisíce, což je nejvíc za deset let. Nejoblíbenější měsíc pro svatbu byl červenec, nejméně oblíbený leden. O osm stovek přibylo také rozvodů, kterých bylo loni 25,8 tisíce. Častěji se rozcházejí manželé s nezletilými dětmi v období tří až šesti let trvání manželství. Průměrná délka rozvedeného manželství byla 13,2 roku.

Znepokojivá je bilance potratů. Bylo jich sice o tisíc méně než v roce 2016, i tak se ale jejich počet vyšplhal na 35 tisíc. Umělých přerušení těhotenství (19,4 tisíce) bylo více než samovolných potratů (14,2 tisíce). Nejčastěji potratily ženy ve věku 32 let. Každý den tak přišlo o život asi 96 nenarozených dětí.