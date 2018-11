Děsivá zpověď zneužité Emmy: Dědeček mě prodával pedofilům

Svůj příběh plný krutostí a odporného zneužívání se rozhodla vypovědět britskému portálu Fabulous Online. "Když mi bylo jedenáct let, můj dědeček měl infarkt, na chvíli zemřel. Můj táta, jeho zeť, ho však přivedl zpět k životu," začíná Emma rozkrývat strašlivý příběh. "Přála bych si, aby se to nikdy nestalo, protože to, co se dělo příštích sedm a půl let, bylo otřesné."

"V té době jsem samozřejmě netušila, co přijde. Svého dědečka jsem znala jako starého laskavého muže, který mi občas dá sladkosti a stará se o mě," říká Emma. "Byla jsem dítě a byla jsem hrozně vyděšená, že se to stane znovu a on opravdu zemře. Poprosila jsem maminku Sheenu a otce Michaela, abych s ním mohla zůstat přes noc a dohlídnout na něj.“ A rodiče souhlasili. Žili jen pár metrů od jeho domu, takže to pro ně nebyl problém.

"Domluvili jsme se, že od pondělí do pátku zůstanu v jeho domě, pak se vrátím k rodičům," popisuje Emma. "Čas strávený s mým dědečkem byl skvělý, sledovali jsme televizi, povídali jsme si. Řekl mi, že jsem z jeho vnoučat jeho nejoblíbenější.“ Pak jí prý tajně podstrčil cigarety. Dokonce jí i nalil vodku. "Věděla jsem, že to za žádnou cenu nesmím říct rodičům, ti by rozhodně nesouhlasili."



Znásilnění v jedenácti letech

"Děda byl opilý, pak si mě postavil a strčil mi jazyk do krku," popisuje nechutnosti, které se děly bez vědomí rodičů. Byla sice šokovaná, ale nezmohla se na nic. Prý to brala jako opileckou chybu.

Další den se jí dědeček začal dotýkat přes pyžamo. "Řekl, že to bude naše tajemství. Skutečně jsem se bála. Byl to můj vlastní děda a navíc jen pár dnů zpátky prodělal infarkt…"

"Zeptala jsem se ho, co hodlá dělat a on mi řekl, že to bude jen mezi mnou a jím.“ Další den jí prý pustil porno. "Prý tohle dědové běžně dělají, tvrdil mi. Neustále mi opakoval, ať to hlavně nikomu neříkám, že můj táta by ho zabil."

Emmě bylo teprve 11 let, a tak mu věřila. Další noc jí pak nutil k orálnímu sexu a nakonec ji znásilnil. "Nevěřila jsem, že se tohle děje. Bylo mi hrozně, chtěla jsem umřít. Ta bolest byla ochromující."

Prý jí vyhrožoval, že pokud to někde řekne, odeberou ji rodičům. "A tak jsem mlčela. Znásilnil mě pokaždé, když jsme k němu přišla. Myslela jsem, že už nemůže být hůř. Jenže to jsem se pletla." O tři týdny později ji odvedl za jiným mužem. "Nevěděla jsem, co po mně chce. Když mi to však názorně ukázal, chtělo se mi zvracet. Dostala jsem panický záchvat a nemohla jsem dýchat."



Prodával ji místním pedofilům



O pár dní později ji pak odvezl ze školy na obchvat na okraji Lincolna. "Vyvedl mě z auta, představil mě jakémusi člověku, myslím, že mu mohlo být tak padesát. Nařídil mi, abych se svlékla, pak mě oba znásilnili."

Jediný způsob, jak se jí prý podařilo celou tu hrůzu přežít, bylo úplné vypnutí. Pak jí prý uplatil krabičkou cigaret. "Ten cizí chlap, který mě znásilnil, mě poškodil nejen psychicky, ale i fyzicky. Řekla jsem mámě, aby mě odvedla k doktorovi. Zoufale jsem chtěla, aby si uvědomila, co se děje."



Jenže nikdo si ničeho nevšiml. Lékař malé Emmě diagnostikoval zánět močového měchýře a poslal jí domů s antibiotiky. Jejímu dědovi tak nic nebránilo pokračovat v nechutných zvrhlostech i nadále. "Dokonce si vytvořil platební systém. Deset liber za uspokojení rukou, dvacet za orální sex. Padesát liber bylo kompletní znásilnění."

Brával ji pak často ze školy a odvážel za město, kde už čekali "zákazníci“. Byla jsem nucena mít sex s mnoha, mnoha muži. Většinou byli ve věku mého dědečka, nosili snubní prstýnky…"

Trpělo její tělo i její duše. Začala si ubližovat, objevovaly se u ní poruchy příjmu potravy. Dokonce se několikrát pokusila o sebevraždu. "Chtěla jsem být radši v nemocnici, pryč od místa, kam mě dědeček jezdil prodávat."

Prolomení mlčení



Když bylo Emmě šestnáct, zamilovala se do chlapce. "Bylo to nevinné a krásné. A já si najednou uvědomila, že to, co se mnou dělá můj vlastní děda, je opravdu zvrácené."

Jenže než se odvážila to říct i někomu dalšímu, trvalo to další dva roky. "Bylo mi osmnáct. Přiznala jsem to svému otci a prosila ho, aby o tom neříkal mámě. Neměla jsem žádné důkazy."

Rodiče jí věřili. Následně Emma připravila na dědečka past. "Napsala jsem mu zprávu – Je to už nějaká doba, co jsi se mnou spal naposledy. Také jsi mě dlouho neprodával jiným mužům."

Odepsal: "Neboj se. Tento týden něco naplánujeme." Následně pak zavolali policii a její dědeček, Karl Barker, byl zatčen.

Emma naštěstí měla oporu v rodině a přátelích. Pomoc jí nabídlo i Centrum pro oběti znásilnění v Lincolnu. Za dva roky, v dubnu 2015, se konal soud. Barker byl obviněn ze znásilnění dítěte mladšího 13 let, organizování prostituce ve věku 13 až 17 let. Byl uvězněn na 22 let a byl donucen podepsat Registr sexuálních delikventů.





V listopadu se sice pokusil odvolat, ale marně. "Jednalo se o trestné činy toho nejhoršího ražení. Byly velmi kruté, to, co se dělo, muselo být strašlivé," řekl k případu soudce Michael Heath.

"To, co mi dědeček dělal, bylo strašlivé," říká Emma s tříletým odstupem. "Teď konečně se s tím vyrovnávám. Nechala jsem se vyškolit a nyní pracuji jako poradce, chci pomáhat ostatním, kteří utrpěli podobné trauma."

To, co jí však stále nedá spát, jsou desítky zvrhlých pedofilů, kteří se podíleli na jejím znásilňování. Ty totiž ještě stále spravedlnost nedostihla a nadále zůstávají nepotrestaní.