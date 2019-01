Děsivé detaily požáru v Polsku: Dívky (15) neměly šanci utéct!

Vyšetřování příčin požáru na únikové hře v polském Koszulinu pokračuje. Hasiči i policisté místo prohledávají a snaží se zjistit, zda se dalo tragédii zabránit. Zatím vše nasvědčuje tomu, že dívky neměly šanci dostat se ven a plamenům uniknout.

"Dosavadní vyšetřování ukázalo na mnoho nedostatků. V místnosti jsme našli svíčky, veškerá instalace byla provedena amatérským způsobem. Ohřívací zařízení bylo příliš blízko k hořlavým materiálům," uvedl pro televizi TVN24 velitel hasičů Leszek Suski.

Z místnosti navíc nevedly žádné únikové východy, zabedněna byla také okna. Právě v tom tzv. únikové hry spočívají - často se budují ve sklepních nebo jinak zatemněných prostorech a bez možnosti úniku. Nalezení východu je cílem, ke kterému musí hráč dospět na základě hádanek a nápověd.

Nezletilé děti by na únikových hrách podle Suského měly být pod dohledem dospělých. Dívky měl hlídat 26letý pracovník zábavního centra, který však nebyl s nimi v místnosti a nedokázal požáru zabránit. Přesto utrpěl popáleniny a musel být uveden do umělého spánku a převezen do nemocnice.

Hasiči na místo dorazili pět minut po nahlášení požáru. Během čtvrt hodiny se jim podařilo oheň uhasit a dostat se dovnitř. Pět mladých lidí už ale našli mrtvé. Podle velitele hasičů se zřejmě dívky nadýchaly zplodin a upadly do bezvědomí, z něhož už se neprobraly.

Vyšetřování také ukázalo, že místnost zřejmě neprošla žádnou protipožární kontrolou. "Jednalo se o soukromý objekt, nikdo úřadům nenahlásil, že je v něm provozována ekonomická činnost. Nedostali jsme žádné oznámení, které by umožnilo předjímat hrozby a učinit kontrolu," sdělil mluvčí hasičů Tomasz Kubiak.

Starosta Koszulinu vyhlásil neděli dnem smutku za oběti požáru, v sobotu za ně v místním kostele farář sloužil mši. Podle ministra vnitra Joachima Brudziňského jsou jimi 15leté dívky, z nichž jedna slavila narozeniny. Slíbil také prověřit všechny podobné místnosti po celé zemi.