DĚSIVÉ VIDEO: Dívky skákaly před plameny z balkonu v 2. patře!

Požár vypukl kolem sedmé hodiny večer v tanečním studiu. V té chvíli v něm probíhala hodina a jedinou cestou do bezpečí byl balkon ve druhém patře. Právě tuto cestu si zvolila i skupinka mladých dívek. Informuje o tom americký Time.

Dramatic video of a fire in Edgewater, NJ. Children jumping from a balcony to escape a fire that was closing in. @ABC7NY pic.twitter.com/H44cE3Uvm4