Děsivé záběry z míst, kde zemřely desítky dětí! Zveřejnili první VIDEO

Záchranáři zveřejnili záběry z vyhořelého obchodního centra v sibiřském Kemerovu. Plameny strávily veškeré vybavení, zbyly jen kovové konstrukce. Emotivní reakce vyvolává především pohled do kinosálu, kde zemřely desítky dětí. Rusko ve středu drží státní smutek.

Děsivé záběry ukazují černé stěny a vybavení, ze kterého zbyl jen popel. Ten musejí hasiči odklízet lopatami. Strašlivý je pohled do vyhořelého kinosálu, kde se udusily desítky dětí, které tam zůstaly zamčeny. Z kina volaly svým rodičům, aby se naposledy rozloučily.

Podle dosavadního vyšetřování vypukl požár zřejmě ve třetím patře u dětské herny. Úřady se zaměřují také na porušení zásad bezpečnosti. Lidé se ptají, jak je možné, že byly nouzové východy uzamčeny a požární alarmy vypnuty, píše portál BBC.

Ničivý požár si podle posledních informací vyžádal 64 obětí, mezi nimiž mají být především děti. Úřady identifikovaly zatím 25 lidí, někteří z nich už byli pohřbeni. Jejich jména však nechtějí zveřejnit. Ruská média spekulují, že oheň zabil celou třídu jedné školy.

Ve středu začal v Rusku státní smutek za oběti neštěstí. Některé oblasti vyhlásily několikadenní pietu už dříve. Vlajky jsou staženy na půl žerdi, televizní a rozhlasové stanice nevysílají reklamu ani zábavní programy, část divadel zrušila představení.

Tisíce lidí vyšly v úterý do ulic - původně aby uctily památku obětí, poklidná akce se ale změnila v prostesty. Rusové požadují důsledné vyšetření tragédie a potrestání viníků. Někteří z nich ztratili při požáru celé rodiny.

"Nejdřív jsem si myslel, že to byl teroristický útok. Manželka mi volala a křičela: Pomoc, zachraň nás, zavřeli nás tu. Matka se dostala do čtvrtého patra ke kinu, ale dveře byly zavřené. Prosila hasiče, aby je vyrazili, ti ale odmítli, prý na to neměli vybavení," citoval portál RT.com Igora Vostrikova, který přišel o ženu, sestru i tři děti.

Požár podle Vostrikova zabil mnohem více lidí, než úřady tvrdí. "Ležely tu hory spálených těl. Centrum je velké, podle mě bude obětí spíše několik stovek," prohlásil zdrcený muž. Úřady ale prý dovolily skupině lidí, kteří se o počtu obětí chtěli přesvědčit, aby nahlédly do márnice a těla přepočítaly.

Požár v obchodním a zábavním centru v sibiřském Kemerovu propukl v neděli odpoledne. Bylo plné rodin s dětmi, kterým zrovna začaly školní prázdniny. Ze 64 obětí je podle agentury Interfax až 50 nezletilých.