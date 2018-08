Detaily smrti Čecha v Egyptě: Skočil z mola, útok přišel okamžitě

Český turista, který minulý pátek zemřel v egyptském Marsá Alamu po útoku žraloka, nepřežil podle místního starosty hned první kousnutí. Žralok ho napadl okamžitě poté, co skočil z mola.

Podle mluvčího cestovní kanceláře Exim Tours, se kterou turista do Egypta cestoval, byl útok hodně nestandardní. "Takto útoky žraloka nebývají popisovány. Nestandardní byl ve fatální brutalitě i opakování útoku v krátkém časovém úsek," popsal mluvčí Stanislav Zíma.

Podle Atega Wagdyho, starosty města Marsá Alam, kde k útoku došlo, muž skočil z mola a žralok ho okamžitě napadl. Jeho žena v té chvíli stála na molu a plánovala nejspíš skočit za ním. Jen díky tomu, že útok viděla a zůstala na břehu, si zachránila život.

"Turista zemřel okamžitě, s prvním kousnutím. Žralok ho stáhl dolů a trvalo nějakou dobu, než tělo vyplavalo nahoru," řekl starosta pro Blesk.cz. Tělo našli záchranáři tam, kde k útoku došlo. Uplavalo jen nějakých deset metrů.

Na místo už přijela dvojice expertů z Káhiry, kteří by měli zjistit, jak se žralok dostal tak blízko k pobřeží a proč útočil. Na místě neštěstí používají podvodní kamery.

V současné chvíli platí v dané oblasti zákaz šnorchlování. Obzvlášť nebezpečné je to mezi 12. a 14. hodinu, kdy slunce svítí přímo na hladinu moře. "Když někdo šnorchluje nebo plave, jde z něj stříbrná záře, a to láká žraloky. Ti to přichází prozkoumat a očichat," popsal starosta.

Právě na to se v Egyptě snaží turisty upozorňovat. Klientům na místě delegáti doporučují, aby se koupali v lagunách a zátokách, které jsou od volného moře odděleny korálovým útesem. Koupání na volném moři a potápění naopak cestovní kanceláře teď nedoporučují.





